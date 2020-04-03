Названо кардинальное отличие COVID-19 от гриппа

Специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон в беседе с журналистами назвала главное отличие коронавируса нового типа от гриппа, которое делает первое заболевание более опасным.

Отмечается, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть иммунитет. Это дает возможность остановить распространение заболевания. Против COVID-19 у человечества стадного иммунитета нет, подчеркнула Эбигейл Карлсон.

Именно по этой причине коронавирусной инфекцией может заразиться огромное количество жителей планеты.