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Названо кардинальное отличие COVID-19 от гриппа

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Business Insider

Названо кардинальное отличие COVID-19 от гриппа
анализ крови, pixabay.com
Специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон в беседе с журналистами назвала главное отличие коронавируса нового типа от гриппа, которое делает первое заболевание более опасным.
 
Отмечается, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть иммунитет. Это дает возможность остановить распространение заболевания. Против COVID-19 у человечества стадного иммунитета нет, подчеркнула Эбигейл Карлсон.
 
Именно по этой причине коронавирусной инфекцией может заразиться огромное количество жителей планеты.
 
Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в мире коронавирусом заболели более миллиона человек. Скончались свыше 50 тысяч.
ЕТ

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