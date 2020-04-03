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Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье
градусник, pixabay.com
В Подмосковье еще тринадцать человек были выписаны из больниц после выздоровления от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
 
После получения отрицательного результата на коронавирус пациентов выписали из стационарных отделений. Общее количество вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье составляет к настоящему моменту 30 человек, подчеркивается в сообщении оперштаба.
 
Сейчас в Московской области выявлено 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ЕТ

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