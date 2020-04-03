Еще 13 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

В Подмосковье еще тринадцать человек были выписаны из больниц после выздоровления от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

После получения отрицательного результата на коронавирус пациентов выписали из стационарных отделений. Общее количество вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье составляет к настоящему моменту 30 человек, подчеркивается в сообщении оперштаба.