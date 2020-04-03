Александр Миндлин, Берлин: Я впервые почувствовал, что такое «государство»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Александр Миндлин, житель Берлина, фото echo.msk.ru

Александр Миндлин, житель Берлина:

В чём сила, брат? Наверное, я сейчас напишу самый серьёзный текст, из всех, что я писал на Фейсбуке.

Сегодня произошло событие, осознать которое до конца я не могу до сих пор.

Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина, довольно крупную сумму.

Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца.

Перевели безвозмездно. Перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, не взирая на то, что я НЕ являюсь гражданином этой страны. Перевели не запрашивая никаких бумаг или подтверждений.

Просто перевели.

И не только мне, а ВСЕМ индивидуальным предпринимателям, оказавшимся без работы и заработка из-за эпидемии в Берлине.

Вместе со мной, эту помощь получили все мои знакомые гиды, артисты, хозяева кафе, маленьких отелей, ресторанов и так далее.

Возможно для большого бизнеса эта сумма покажется маловатой. А для нас, индивидуальных предпринимателей — это просто очень большой и надёжный СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ!

Почему я не могу осознать это до сих пор?

Потому что я впервые в жизни осознаю понятие «ГОСУДАРСТВО».

И вот думаю…

Когда-то моим государством было СССР. Как оно проявляло себя? В основном упрёками: «Мы тебя вырастили, мы тебя выучили, теперь ты обязан, обязан, обязан… на благо страны».



Согласиться с этим мне было трудно. Потому что растили меня мама и папа. Да и выучили меня тоже они. Но государство утверждало, что я ему «должен, должен, и должен» — служить в армии, жить по прописке, работать не там, где интересно, и где мы можешь пригодиться, а по «распределению». Конечно, оно, государство, если я буду хорошо себя вести, могло выдать мне квартиру, которое оно, государство сочтёт для меня подходящей, санаторий, который оно мне назначит, и (!) может быть, даже автомобиль после очереди в 10 лет.

Чувствовал ли я СССР своим государством? Нет.

Потом моим государством стала Российская Федерация. Она поначалу пыталась быть демократической, и планы были очень красивыми. Вот только не сбылись. Пришёл «настоящий хозяин», и попытки демократии отменили.

Как-бы то ни было, никакой реальной помощи людям, кроме, может быть, «материнского капитала» (сам его не получал, но мои знакомые получали), я от моего государства не видел ни до, ни после.

А вот ФРГ не стало моим государством, по той простой причине, что я сюда не эмигрировал, гражданства не получал, и немцем себя не считаю ни в каком формате.

Когда-то я приехал сюда по контракту, потом получил здесь вид на жительство, и с тех пор здесь живу, работаю, плачу налоги. Живу как иностранец с постоянным видом на жительство.

Но вот в этом государстве случилась беда. Собственно, случилась она во всём мире. Но в этом, отдельно взятом государстве, решили в этой беде помочь его, государства жителям. Всем. Не зависимо от их национальной или какой-то ещё принадлежности… И помогли.

Если кого-то из вас это не удивляет, то зря читали. Для вас я — наивный лох.

А я лично ни одного раза в жизни я ещё не получал подарков ни от одного из государств. А вот сейчас получил.

В чём сила, брат? В чём сила государства?

Может быть, всё же, не в количестве ядерных боеголовок? И не в единстве националистически настроенной толпы, ревущей название своего государства?

Может быть, сила именно в протянутой в трудную минуту руке? В том самом пресловутом «локте», который так любят припоминать в речах многие руководители?

Сегодня я впервые узнал, а вернее почувствовал, что такое «государство». И в чём его сила.

Осознавать это я буду ещё некоторое время.

Спасибо всем, кто дочитал до конца.