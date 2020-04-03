Главный офтальмолог России назвал еще один признак коронавируса и дал рекомендации, как им не заразиться

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Российской Федерации академик РАН Владимир Нероев дал рекомендации по воспалительным заболеваниям глаз в период пандемии COVID-19.

Воспаление конъюнктивы глаза - конъюнктивит - является одним из клинических признаков инфекций, передающихся воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путем, к которым относится COVID-19.

Биологические жидкости, в том числе слеза, являются источником вирусной инфекции, а слизистые оболочки глаза представляют собой возможные входные ворота для инфекции. При контакте с конъюнктивой глаза контаминированных объектов (наиболее часто загрязненные пальцы рук), либо отделяемого зараженного человека (при кашле, чихании либо разговоре на расстоянии ближе 2 метров) повышается риск проникновения вируса в организм.

Возникновение конъюнктивита при различных вирусных инфекциях отличается частотой распространения и тяжестью течения. Так, при аденовирусной инфекции, острый конъюнктивит встречается более, чем в 80% случаев, при ротавирусной инфекции - в 39% случаев. По литературным данным, приведенным китайскими специалистами, распространенность конъюнктивита составляла около 0,8% среди пациентов с COVID-19, при этом воспаление конъюнктивы глаза являлось одним из первых признаков заболевания. В то же время следует обратить внимание на то, что при инфицировании COVID-19 признаки воспаления конъюнктивы не являются единственными, а входят в состав симптомокомплекса, включающего повышение температуры тела, катаральные явления, недомогание, одышку, головную боль и др.

Клиническая картина острого конъюнктивита при COVID-19 не отличается какой-либо специфичностью. Выраженность клинических симптомов конъюнктивита может варьировать от незначительных появлений до яркой клинической картины. В процессе дифференциальной диагностики принципиальным является сочетание с другими клиническими проявлениями заболевания.

В связи с риском распространения COVID-19 рекомендуется:

В медицинских учреждениях

- ограничить, по возможности, посещение пациентами офтальмолога и проведение диагностических процедур планового порядка;

- при обращении пациентов с явлениями конъюнктивита в лечебное учреждение измерить температуру тела. При повышении температуры тела - направление пациента согласно действующей маршрутаризации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;

- пациента с явлениями конъюнктивита опросить о недавнем пребывании его или ближайшего окружения в странах с неблагоприятной эпидемической обстановкой. При положительном ответе - направление пациента согласно действующей маршрутаризации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;

- организовать помещение, в котором пациенты ожидают приема, соответствующим образом, обеспечивающим расстояние между пациентами не менее 2 метров;

- при возможности, обеспечить пациентов защитными масками;

- при осмотре офтальмологом с помощью щелевой лампы попросить пациента не разговаривать, все вопросы озвучить после проведения осмотра;

- целесообразно использование пластикового защитного экрана щелевой лампы;

- обрабатывать все используемое офтальмологическое оборудование, включая очковую оправу, дезинфицирующими средствами до и после осмотра каждого пациента;

В домашних условиях

- строго соблюдать правила личной гигиены в семье: пользоваться отдельным полотенцем, постельными принадлежностями, отдельной посудой;

- полотенце и постельное белье необходимо менять не реже двух раз в неделю;

- без необходимости не дотрагиваться до области век и глаз;

- умывать лицо только после тщательного мытья рук теплой водой с мылом не менее 20 секунд;

- пациентам, постоянно использующим глазные капли, например, при глаукоме, следует тщательно мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд до и после каждой процедуры закапывания капель. Аналогичным образом следует обрабатывать руки тем, кто закапывает капли другому человеку;

- глазные капли, мази, гели, пипетки, стеклянные палочки для закладывания мази должны быть строго индивидуального пользования;

- чаще обрабатывать дезинфицирующими средствами очки, не допускать использование очков другими лицами;

- по возможности ограничить ношение контактных линз, тщательно мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд до и после каждой манипуляции с контактными линзами;

- хорошо проветривать помещение, проводить влажную уборку с использованием специальных дезинфицирующих средств. Особенно тщательно дезинфицировать дверные ручки.