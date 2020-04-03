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Главный офтальмолог России назвал еще один признак коронавируса и дал рекомендации, как им не заразиться

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

Главный офтальмолог России назвал еще один признак коронавируса и дал рекомендации, как им не заразиться

Главный внештатный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения Российской Федерации академик РАН Владимир Нероев дал рекомендации по воспалительным заболеваниям глаз в период пандемии COVID-19.

Воспаление конъюнктивы глаза - конъюнктивит - является одним из клинических признаков инфекций, передающихся воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путем, к которым относится COVID-19.

Биологические жидкости, в том числе слеза, являются источником вирусной инфекции, а слизистые оболочки глаза представляют собой возможные входные ворота для инфекции. При контакте с конъюнктивой глаза контаминированных объектов (наиболее часто загрязненные пальцы рук), либо отделяемого зараженного человека (при кашле, чихании либо разговоре на расстоянии ближе 2 метров) повышается риск проникновения вируса в организм.

Возникновение конъюнктивита при различных вирусных инфекциях отличается частотой распространения и тяжестью течения. Так, при аденовирусной инфекции, острый конъюнктивит встречается более, чем в 80% случаев, при ротавирусной инфекции - в 39% случаев. По литературным данным, приведенным китайскими специалистами, распространенность конъюнктивита составляла около 0,8% среди пациентов с COVID-19, при этом воспаление конъюнктивы глаза являлось одним из первых признаков заболевания. В то же время следует обратить внимание на то, что при инфицировании COVID-19 признаки воспаления конъюнктивы не являются единственными, а входят в состав симптомокомплекса, включающего повышение температуры тела, катаральные явления, недомогание, одышку, головную боль и др.

Клиническая картина острого конъюнктивита при COVID-19 не отличается какой-либо специфичностью. Выраженность клинических симптомов конъюнктивита может варьировать от незначительных появлений до яркой клинической картины. В процессе дифференциальной диагностики принципиальным является сочетание с другими клиническими проявлениями заболевания.

В связи с риском распространения COVID-19 рекомендуется:
В медицинских учреждениях
- ограничить, по возможности, посещение пациентами офтальмолога и проведение диагностических процедур планового порядка;
- при обращении пациентов с явлениями конъюнктивита в лечебное учреждение измерить температуру тела. При повышении температуры тела - направление пациента согласно действующей маршрутаризации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;
- пациента с явлениями конъюнктивита опросить о недавнем пребывании его или ближайшего окружения в странах с неблагоприятной эпидемической обстановкой. При положительном ответе - направление пациента согласно действующей маршрутаризации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию;
- организовать помещение, в котором пациенты ожидают приема, соответствующим образом, обеспечивающим расстояние между пациентами не менее 2 метров;
- при возможности, обеспечить пациентов защитными масками;
- при осмотре офтальмологом с помощью щелевой лампы попросить пациента не разговаривать, все вопросы озвучить после проведения осмотра;
- целесообразно использование пластикового защитного экрана щелевой лампы;
- обрабатывать все используемое офтальмологическое оборудование, включая очковую оправу, дезинфицирующими средствами до и после осмотра каждого пациента;

В домашних условиях
- строго соблюдать правила личной гигиены в семье: пользоваться отдельным полотенцем, постельными принадлежностями, отдельной посудой;
- полотенце и постельное белье необходимо менять не реже двух раз в неделю;
- без необходимости не дотрагиваться до области век и глаз;
- умывать лицо только после тщательного мытья рук теплой водой с мылом не менее 20 секунд;
- пациентам, постоянно использующим глазные капли, например, при глаукоме, следует тщательно мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд до и после каждой процедуры закапывания капель. Аналогичным образом следует обрабатывать руки тем, кто закапывает капли другому человеку;
- глазные капли, мази, гели, пипетки, стеклянные палочки для закладывания мази должны быть строго индивидуального пользования;
- чаще обрабатывать дезинфицирующими средствами очки, не допускать использование очков другими лицами;
- по возможности ограничить ношение контактных линз, тщательно мыть руки теплой водой с мылом не менее 20 секунд до и после каждой манипуляции с контактными линзами;
- хорошо проветривать помещение, проводить влажную уборку с использованием специальных дезинфицирующих средств. Особенно тщательно дезинфицировать дверные ручки.

РК

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