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Бывшего мэра Евпатории не выпустили из тюрьмы

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Бывшего мэра Евпатории не выпустили из тюрьмы
Андрей Филонов, фото sevastopol-news.com

В связи с распространением эпидемии коронавируса он подал ходатайство о переводе его из СИЗО под домашний арест.

Адвокат ФИЛОНОВА рассказал «Аргументам недели – Крым», что суд первой инстанции отказал в переводе под домашний арест. «А рассмотрение апелляции о переведении под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса отменяется из-за коронавируса», - объяснил складывающуюся ситуацию защитник.

Он видит в происходящем парадокс – суды, куда ходят десятки человек, не работают, чтобы сдержать распространение эпидемии, а СИЗО, где сидят тысячи в условиях высокой плотности, никого не выпускают под домашнее содержание. «Никому дела нет», - подвел итог адвокат.

Рассмотрение дела Андрея ФИЛОНОВА, по которому он был задержан, также откладывается по тем же причинам.

Напомним, что сегодня ровно год как бывший мэр Евпатории был заключен под стражу и препровожден в СИЗО Симферополя. 

 

ГБ

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