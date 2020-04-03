Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Первичное тестирование показало наличие COVID-19 у воспитателя Пермского суворовского училища

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первичное тестирование показало наличие COVID-19 у воспитателя Пермского суворовского училища
анализ крови, pixabay.com
У одного из воспитателей Пермского суворовского училища первичный экспресс-тест показал наличие коронавирусной инфекции. В ближайшее время предварительный результат проверят специалисты в Москве.
 
В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что воспитатель находится на самоизоляции с 27 марта, с этого момента он не контактировал с коллегами и учениками. У мужчины накануне били зафиксированы признаки возможного заражения коронавирусом.
 
Подчеркивается, что у близких родственников сотрудника Пермского суворовского училища тестирование на заболевание СOVID-19 дало отрицательные результаты.
ЕТ

Политика

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Глава дипломатии ЕС высказался за ослабление всех санкций на фоне пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что поддерживает инициативу генсека ООН об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью