Первичное тестирование показало наличие COVID-19 у воспитателя Пермского суворовского училища

У одного из воспитателей Пермского суворовского училища первичный экспресс-тест показал наличие коронавирусной инфекции. В ближайшее время предварительный результат проверят специалисты в Москве.

В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что воспитатель находится на самоизоляции с 27 марта, с этого момента он не контактировал с коллегами и учениками. У мужчины накануне били зафиксированы признаки возможного заражения коронавирусом.