Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.
В документе содержатся семь пунктов, в которых обозначены ключевые правила поведения и алгоритм действий граждан в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
В частности, гражданам запрещается заходить за ограждение, которое обозначает зону ЧС, распространять о режиме чрезвычайно ситуации заведомо ложную информацию, препятствовать работе должностных лиц, а также водителей общественного транспорта.
В тексте подчеркивается, что при режиме ЧС средства массовой информации и операторы связи смогут передавать обязательные для соблюдения указания об эвакуации людей.