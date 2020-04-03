Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

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3 апреля 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Официальный портал правовой информации

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Информация опубликована на официальном портале правовой информации.

В документе содержатся семь пунктов, в которых обозначены ключевые правила поведения и алгоритм действий граждан в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

В частности, гражданам запрещается заходить за ограждение, которое обозначает зону ЧС, распространять о режиме чрезвычайно ситуации заведомо ложную информацию, препятствовать работе должностных лиц, а также водителей общественного транспорта.

В тексте подчеркивается, что при режиме ЧС средства массовой информации и операторы связи смогут передавать обязательные для соблюдения указания об эвакуации людей.