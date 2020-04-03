Идем навстречу предпринимателям

Союз "Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата" начал бесплатно выдавать предпринимателям заключения о форс-мажоре из-за коронавируса.

Красноярские предприниматели, которые, в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом, не могут исполнять свои обязательства по контрактам, имеют возможность обратиться в Союз «ЦС ТПП» и бесплатно оформить заключение о форс-мажоре. Этот документ является основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств по договору и позволяет получить отсрочку их исполнения.

Заключения об обстоятельствах непреодолимой силы выдаются региональной палатой по договорам, заключенным между российскими субъектами предпринимательской деятельности. Подтверждение форс-мажорных обстоятельств для внешнеторговых контрактов осуществляет ТПП России также на бесплатной основе.

Консультацию по вопросам форс-мажора можно получить по телефону: 212-10-61