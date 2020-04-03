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Ресторатор: убытки - не важны, главное - зарплаты

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Ресторатор: убытки - не важны, главное - зарплаты
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин накануне повторно выступил с телеобращением к населению, в котором сообщил о решении продлить нерабочие дни до конца апреля. Такая мера необходима для борьбы с распространением коронавируса.

Ресторатор Аркадий Новиков заявил, что предприниматели из его отрасли на сегодняшний день сосредоточены не на убытках, а на том, как обеспечить зарплату сотрудникам.

"Никто из рестораторов и тех бизнесменов, которые занимаются общественным питанием, не думают сейчас о потерях. Мы все думаем о том, как мы будем платить зарплату нашим работникам и платить аренду, если у кого-то арендуемое помещение. Все думают сейчас только об этом. А вариант, по сути, только один, такой же, как и во всех странах – помощь от государства. По-другому невозможно", - объяснил ресторатор.

АГ

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