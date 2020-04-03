Миронов считает возможным перенести парад Победы на 24 июня

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3 апреля 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт партии СР

Руководитель думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов считает возможным при необходимости перенести военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на 24 июня.

По его словам, именно 24 июня состоялся исторический победный парад 1945 года, сообщается на официальном сайте партии.

«Конечно, перенос празднования – это самая крайняя мера, и говорить о ней, возможно, еще преждевременно. Но если вопрос о необходимости переноса даты парада все-таки будет подниматься, считаю, что наиболее подходящий для этого день – 24 июня. Именно в этот день 1945 года парадным маршем по Красной площади прошли советские воины-победители».

Миронов также выразил надежду, что через три месяца острота эпидемической ситуации снизится, и «мы должным образом отметим годовщину Великой Победы и вспомним день, когда на главной площади страны были повержены вражеские знамена и штандарты».

Накануне российский генерал опроверг сообщения о возможном переносе парада Победы на осень.