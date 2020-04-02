Российский генерал опроверг сообщения о возможном переносе парада Победы на осень

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2 апреля 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Russian Defence Ministry, globallookpress.com

Генерал-майор Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны РФ прокомментировал сообщения о возможном переносе Парада победы с 9 мая на осень и якобы параде без зрителей на трибунах.

Конашенков опроверг эту информацию. По словам генерала, подготовка к празднования Дня победы идёт по плану, 1 апреля была проведена очередная парадная тренировка.

«Никаких решений об изменения даты и формата парада Победы нет», — заявил Конашенкова. Как отметил он, со всеми участниками Парада «проводятся беспрецедентные меры профилактики во избежание заболеваний». Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что все участники Парада победы «горят желанием принять участие в этом историческом событии и тренируются до седьмого пота».