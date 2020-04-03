Песков прокомментировал информацию о сборах на медоборудование в Белгородской области

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3 апреля 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировали появившуюся информацию о том, что в Белгородской области проводятся сборы средств на медицинское оборудование, в том числе на аппараты для искусственной вентиляции легких.

Песков заявил, что в Кремле об этом не известно. «Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», - заверил Песков.

На сегодняшний день в России известно более чем о четырех тысячах случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом более 280 россиян смогли излечиться от COVID-19. Общее количество заболевших по всему миру превысило один миллион человек.