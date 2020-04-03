Юридические услуги в период кризиса - не роскошь, а средство выживания

Сегодня в прямом эфире специалисты и руководители юридических компаний поделятся информацией о том, как эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на рынок юридических услуг.
Обсуждение запланированной информационной повестки:
• Как эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на рынок юридических услуг?
• Возможно ли перевести работу юристов полностью на онлайн формат?
• Форс-мажор: можно ли из-за коронавируса принудить контрагента изменить или расторгнуть сделку?
• Антикризисные меры: что важно контролировать юристу при спонтанных решениях руководства?
• Как защитить права сотрудников, работающих удаленно?
• Что является законным основанием для увольнения дистанционных работников?
• Помощь и поддержка: как правильно войти в кредитные и арендные каникулы?
Участники конференции:
• Адвокат, руководитель правового центра «Сайрус» Сайфутдинов Руслан
• Управляющий партнер Юридической компании «Золотое правило» Арендаренко Инна
• Управляющий партнёр Адвокатского бюро «Домащенко и Партнеры» Домащенко Роман
• Юрист, помощник адвоката в адвокатском кабинете Айрапетян В. С. Гамзатова Араксия
• краснодарская палата адвокатов Крашениникова Ольга
• Ведущий юрист компании - Vid эксперт Ерёмин Александр
• Исполнительный директор компании ООО «Санкт - Петербургский центр правовой защиты» Краснодар - Акст Мария
Прямая трансляция состоится 3 апр 2020 14:00 PM Москва