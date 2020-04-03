Юридические услуги в период кризиса - не роскошь, а средство выживания

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня в прямом эфире специалисты и руководители юридических компаний поделятся информацией о том, как эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на рынок юридических услуг.

Обсуждение запланированной информационной повестки:

• Как эпидемия коронавирусной инфекции повлияла на рынок юридических услуг?

• Возможно ли перевести работу юристов полностью на онлайн формат?

• Форс-мажор: можно ли из-за коронавируса принудить контрагента изменить или расторгнуть сделку?

• Антикризисные меры: что важно контролировать юристу при спонтанных решениях руководства?

• Как защитить права сотрудников, работающих удаленно?

• Что является законным основанием для увольнения дистанционных работников?

• Помощь и поддержка: как правильно войти в кредитные и арендные каникулы?

Участники конференции:

• Адвокат, руководитель правового центра «Сайрус» Сайфутдинов Руслан

• Управляющий партнер Юридической компании «Золотое правило» Арендаренко Инна

• Управляющий партнёр Адвокатского бюро «Домащенко и Партнеры» Домащенко Роман

• Юрист, помощник адвоката в адвокатском кабинете Айрапетян В. С. Гамзатова Араксия

• краснодарская палата адвокатов Крашениникова Ольга

• Ведущий юрист компании - Vid эксперт Ерёмин Александр

• Исполнительный директор компании ООО «Санкт - Петербургский центр правовой защиты» Краснодар - Акст Мария

Прямая трансляция состоится 3 апр 2020 14:00 PM Москва