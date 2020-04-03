Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в подмосковном Красноармейске

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Красноармейске официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный диагноз подтвержден у ребенка, который проходил лечение в детском отделении медсанчасти №154. Об этом в пятницу сообщило Красноармейское информагентство.

«Все живы и в удовлетворительном состоянии. Проводятся противоэпидемические мероприятия», - прокомментировал ситуацию руководитель МСЧ-154 Илья Копылов.

Напомним, что по информации Оперативного штаба Московской области за последние сутки в Подмосковье зафиксировано 34 новых заболевания коронавирусом. Всего в регионе на данный момент выявлено 211 случаев коронавирусной инфекции, 2 человека умерло.