Батурина снова стала самой богатой женщиной России

Елена Батурина вернула себе статус богатейшей россиянки. Это следует из рейтинга журнала Forbes.
Состояние Батуриной оценили в 1,3 млрд долларов, в том время, как у владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук оно сократилось почти на треть и сейчас составляет 1 млрд долларов.
Таким образом, соосновательница и владелица онлайн-магазина утратила статус самой богатой женщины России.
Причинами сокращения состояния Бакальчук Forbes назвал падение стоимости сходных с Wildberries активов, а также снижение курса рубля.