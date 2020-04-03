Батурина снова стала самой богатой женщиной России

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3 апреля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: Елена Батурина, Alexander Wilf, globallookpress.com

Елена Батурина вернула себе статус богатейшей россиянки. Это следует из рейтинга журнала Forbes.

Состояние Батуриной оценили в 1,3 млрд долларов, в том время, как у владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук оно сократилось почти на треть и сейчас составляет 1 млрд долларов.

Таким образом, соосновательница и владелица онлайн-магазина утратила статус самой богатой женщины России.

Причинами сокращения состояния Бакальчук Forbes назвал падение стоимости сходных с Wildberries активов, а также снижение курса рубля.