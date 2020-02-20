Елена Батурина больше не самая богатая россиянка. Названа новая богатейших женщина России

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20 февраля 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото из соцсети

Бизнесвумен Елена Батурина больше не является лидером рейтинга богатейших женщин в России. Основательница компании онлайн-торговли Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список самых богатых россиянок. По данным Forbes, составившего рейтинг богатейших женщин России, состояние 44-летней основательницы онлайн-ретейлера Татьяны Бакальчук увеличилось за год на 400 миллионов долларов и оценивается в 1,4 миллирад.

Состояние вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной не изменилось и составляет 1,2 миллиардов долларов.

Обновления в рейтинге произошли после публикации списка Forbes ТОП-10 онлайн-продавцов, по данным которого оборот Wildberries увеличился в 2019 году на 88 процентов, до 223,5 миллиарда рублей.

За прошлый год выполненных заказов в компании Бакальчук стало в два раза больше, чем в 2018.