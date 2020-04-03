Онлайн-школа: чем обернётся и что вернётся

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3 апреля 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Школьное образование на перепутье, оно ищет новые формы существования. Вызов, созданный эпидемиологической ситуацией, брошен не только системе здравоохранения. На передовой, от которой зависит будущее, оказались и учителя.

Продвинутые педагоги столичных школ переходят на обучение онлайн и говорят, что к прошлому уже нет возврата. Объясняют, что ситуация с коронавирусом приблизила будущее и фактически перекроила школу. Однако, даже в столицах, так считают далеко не все.

В Волгограде лодка образования споткнулась, прежде всего, о техническую сторону вопроса. Ни одна из школ пока оказалась не готова к новой форме обучения. Не может себе этого позволить и значительная часть учеников и родителей. Уже две недели, а по прогнозам, как минимум, и третью, волгоградская школа на каникулах или #неканикулах. Как не называй, суть одна – дети не учатся.

Процесс запущен, старт отложен

- В общем и целом учиться онлайн не готов никто, - призналась Лариса Арачашвили,учитель русского языка и литературы МОУ СШ №55 «Долина знаний», победившая в конкурсе «Учитель года России-2019». - Есть понимание, что мы можем это сделать, мы в процессе, но на самом деле, к этому не был готов никто. Нет единого понятия, как это будет работать, не у всех учеников есть возможность выйти в Интернет.

Учителя нового поколения, тем не менее, переделывают свои уроки под запросы времени и готовятся к другим форматам.

- Сейчас я перестраиваю свои уроки, потому что обычно один урок идет 40 минут, а в онлайн это будут 30-ти минутки. И я пытаюсь тот же объем уложить в другой хронометраж, - рассказала Лариса Арачашвили. - Есть рекомендации и цель сохранить зрение детей, и здоровье вообще. Ведь если у старшеклассников по семь уроков, это уже три с половиной часа работы за компьютером. Для учебной нагрузки это много. Одно дело за это время фильм посмотреть, и совсем другое – работа с текстом на экране. Глаза устают очень быстро. Надо осваивать и предлагать разные формы. Выдать список параграфов и заданий к ним – это вообще не дистанционное обучение. Все уроки онлан – для детей физически сложно. Должен оставаться контакт у ребёнка с преподавателем, а не только формат: посмотрите видео и выполните задание. Предполагается, что какие-то темы будут даваться в виде лекции в РЭШ – Российской электронной школы, какие-то, более сложные, буду давать вживую. Таким образом, для своей работы я определила три формы: видео, тестирование и живые уроки.

Другой титулованный педагог - лауреат конкурса «Учитель года-2016», учитель химии лицея №5 Евгений Ковалев видит сложности дистанционного обучения своему предмету:

- В преподавании химии будет один большой минус: невозможность проведения реального эксперимента. И его ничем, к сожалению, не заменишь. Но его можно минимизировать. Во-первых, отснято большое количество видео-экспериментов, что я и использую при дистанционном обучении. Во-вторых, если что-то не отснято, то это можно зафиксировать на видео и самому. Так, для 9-х классов я записал видео-инструкцию к выполнению практической части ОГЭ по химии в этом году.

Есть в возрасте любом хорошее

Но даже если будет решена техническая сторона вопроса и все учителя и дети будут обеспечены компьютерами с нужными программами и высокоскоростным интернетом, подводных камней у перехода на онлайн обучение в школе – масса. И Арачашвили, и Ковалев – педагоги нового поколения. Но ни для кого не секрет, что большинство учителей наших школ – педагоги советской закалки. И если по отношению к профессии и ответственности за учебный процесс – это неплохо, то в случае с освоением компьютерных программ старшие педагоги – слабое звено. Не все из них ещё электронный дневник научились заполнять. Поэтому определенный барьер у преподавателей старшего поколения возникнет. Хотя на самом деле, барьер этот чисто психологический, и он даже не поколенческий. Дело не столько в возрасте, сколько в способности к трансформации и изменениям.

- Я знаю многих преподавателей в возрасте, которые освоятся ещё быстрее, чем молодежь. В онлайн преподавании нет ничего слишком сложного, сейчас есть огромное количество простых платформ, - уверена Лариса Арачашвили. - Есть и другие моменты. Самый частый комментарий, который я слышала: «Ой, я не хочу, чтобы все видели моё лицо». Это очень забавно, потому что мы каждый день входим в класс, и в тот момент учителей не смущает, что все видят их лицо, а при работе на камеру у многих сразу возникает стеснение.

Что даст плюс на минус?

На предложение перечислить плюсы новых методов Евгений Ковалев находит несколько аргументов:

- Во-первых, переход на дистанционную форму обучения позволяет подключить неограниченное количество ресурсов. При их грамотном использовании действительно можно обогатиться как учителю, так и ученику: и информационно, и культурно (сейчас доступны виртуальные туры в большое количество ранее не доступных, музеев, выставок). Во-вторых, дистанционное обучение позволяет вовлечь в процесс обучения и родителей. Не все родители, конечно, этому обрадуются, но это же замечательно: у них появится повод быть рядом со своим ребенком и даже лучше его узнать. В-третьих, дистанционное обучение, при грамотной организации, позволяет выстраивать индивидуальный маршрут и экономит время, котором можно распорядиться с пользой как учителю, так и ученику.

И всё же по большому спросу, явных преимуществ у онлайн образования по сравнению с традиционным волгоградские учителя не отмечают.

- Говорить об общедоступности не приходится, обязательно будут те дети, у которых нет технической возможности так учиться. О том, что появился больший доступ к образовательным ресурсам? Тоже нет. Такие возможности были и раньше, есть сейчас и будут. Ничего не изменилось. Те, кто хотели, итак пользовались этими возможностями, как дополнительным материалом, - рассуждает Лариса Арачашвили. - Очевидных плюсов я не вижу. Все-таки я за традиционную школу. Результат от живого урока всегда превосходит результат проведённого вебинара.

Из явных минусов дистанционного обучения Евгений Ковалев называет сразу несколько:

- Во-первых, это мотивация к обучению со стороны школьников. Если в выпускных классах такая мотивация присутствовать все-таки будет (особенно у 11-классников, на кону же успешность сдачи ЕГЭ и поступление в ВУЗ), то в среднем звене, и, особенно у младших школьников с мотивацией будут серьезные проблемы. Во-вторых, риск перехода на малоподвижный образ жизни, ещё больший, чем сейчас. Здесь в зоне риска все: и учителя, и учащиеся, и родители. Нужно иметь высокий уровень самоорганизации и привычку к режиму, чтобы следить за грамотным чередованием цикла «работа за компьютером/отдых-разминка». Тут всем придется более реально столкнуться с понятием «здоровьесбережение в обучении». В-третьих, поменяется сам уровень коммуникации. Будут ли также открыты друг другу учитель и ученик через полимерный слой экрана монитора? Вопрос риторический. Если углублять в этот вопрос, то мы придем и к другому. А где воспитание? Ведь воспитывает, в том числе, а порой и более действенно – ситуация, событие в социуме.

Есть контакт!

Лучший педагог-2019 Лариса Арачашвили технической стороны не боится абсолютно, но ещё не всегда понимает, как определённый материал можно преподносить в онлайн формате:

- Если с русским языком всё понятно, в большинстве своём это отработка навыков письма, то с литературой, которая подразумевает живое обсуждение, не всё однозначно. Да, я буду пользоваться сервисами, где есть возможность у ребят подключаться с помощью голоса, но всё равно отсутствие живого контакта, скажется. Литература - это ведь про что? Это про поговорить, порассуждать и сделать выводы. В рамках вебинара, конечно, это возможно, но отследить результативность сложно.

Вообще, полной профанацией и имитацией называет идею дистанционного обучения преподаватель математики Сергей Тынянкин, много лет занимавшийся репетиторством и подготовкой к поступлению в вузы:

- С натяжкой такая форма может быть приемлема для обучения иностранным языкам, - считает Тынянкин. - Вид лекции для объяснения темы, на мой взгляд, возможен в преподавании истории, в некоторых гуманитарных предметах. Опять же, не научиться, а только послушать лекцию. Информация пойдет лишь в одну сторону. Но в математике, по моему опыту, результат онлайн обучения близок к нулю. Можно пояснить тему, дать указания, но общения, которое действительно является обучением, хорошего общения преподавателя с учеником и соответственно, хорошего обучения не получим. Онлайн образование может подготовить лишь человека, умеющего делать типовые операции. Для того чтобы воспитать мыслящего, творческого человека, тем более человека, который только начинает жить, обязательно нужно общение с преподавателем.

Лариса Арачашвили уверена, что онлайн форма обучения в школе имеет право на жизнь лишь как временная или вспомогательная мера:

- Мы должны уметь так работать, потому что ситуации бывают разные. Например, во время болезни ребёнка. Должна появиться некая интеграция, но говорить, что дистанционное обучение должно совершить переворот в школьном образовании – нет, нет и ещё раз нет.