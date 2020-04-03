Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы: «Мнение, что дети не заражаются коронавирусом, ошибочно»

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3 апреля 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Марина Галюченко ]

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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал «Аргументам недели», почему дети также находятся в группе риска по коронавирусу.

Османов считает, что решение президента продлить каникулы до конца апреля совершенно верное: «Продление режима самоизоляции – необходимая мера. Чем больше мы будем разобщены, тем больше будет эффект от таких мер предосторожности».

Он также отметил, что дети тоже находятся в группе риска и могут заразиться Covid-19: «Ошибочно мнение, что дети не заражаются. Особенно опасно заражение для детей с хроническими заболеваниями, недоношенных детей, с пороками развития, со сниженным иммунитетом. На фоне их заболеваний, лечение осложняется и может привести к декомпенсации лечения по их основному заболеванию. И именно режим самоизоляции позволит уберечь детей от заражения! Лучше проявить гражданскую и родительскую ответственность и уберечь своих детей от инфицирования», – отметил он.

Врач призвал всех граждан с пониманием отнестись к продлению режима самоизоляции и беречь себя, своих детей, пожилых родственников от заражения.

По данным на пятницу, 3 апреля, общее число заражений Covid-19, зарегистрированных на территории РФ, превысило четыре тысячи.