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Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы: «Мнение, что дети не заражаются коронавирусом, ошибочно»

, 12:11 [ «Аргументы Недели», ]

Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы: «Мнение, что дети не заражаются коронавирусом, ошибочно»
Starandstar.ru

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов рассказал «Аргументам недели», почему дети также находятся в группе риска по коронавирусу.

Османов считает, что решение президента продлить каникулы до конца апреля совершенно верное: «Продление режима самоизоляции – необходимая мера. Чем больше мы будем разобщены, тем больше будет эффект от таких мер предосторожности».

Он также отметил, что дети тоже находятся в группе риска и могут заразиться Covid-19: «Ошибочно мнение, что дети не заражаются. Особенно опасно заражение для детей с хроническими заболеваниями, недоношенных детей, с пороками развития, со сниженным иммунитетом. На фоне их заболеваний, лечение осложняется и может привести к декомпенсации лечения по их основному заболеванию. И именно режим самоизоляции позволит уберечь детей от заражения! Лучше проявить гражданскую и родительскую ответственность и уберечь своих детей от инфицирования», – отметил он.

Врач призвал всех граждан с пониманием отнестись к продлению режима самоизоляции и беречь себя, своих детей, пожилых родственников от заражения.

По данным на пятницу, 3 апреля, общее число заражений Covid-19, зарегистрированных на территории РФ, превысило четыре тысячи.

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