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Число заболевших коронавирусом выросло в Свердловской области

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Число заболевших коронавирусом выросло в Свердловской области
Фото: Pixabay

Число инфицированных коронавирусом в Свердловской области выросло до 39 – сегодня подтвержден еще один случай заболевания.

В области за все время вылечились восемь человек. По числу заболевших регион занимает шестое место по стране после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Республики Коми и Ленинградской области.

Что касается Уральского федерального округа, то Свердловская область «лидирует» по количеству больных коронавирусом. Отрыв от Челябинской области составляет 16 случаев, от Пермского края – 18 случаев, от Ямала – 26 случаев.

Специалисты говорят, что эпидемия в Свердловской области развивается по «европейскому» сценарию, когда число зараженных растет стабильно, но без резких всплесков.

Ранее сообщалось, что на Кубани выписали первый в крае штраф за нарушение карантина.

ДВа

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