Работодатели смогут проверять будущих потенциальных сотрудников в компьютерных играх

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3 апреля 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Российские программисты придумали новую систему оценки рабочих навыков соискателей. Работодатели смогут проверять компетентность потенциальных сотрудников через компьютерные игры.

Отмечается, что соискателю предложат персонажа и ряд заданий, которые будут связаны с желаемой должностью. При этом работодатель сможет оценить не только результат прохождения игры, но и поведение предполагаемого работника во время прохождения уровней. Такой способ поможет проверить специалистов в нестандартных ситуациях или же тестировать людей удаленно.

«Здесь же возникает ещё такая сущность и такое пространство для работника и работодателя, как уровни. Владение Microsoft Word 5 уровня и владение Microsoft Word 35 уровня - это, по большому счёту, сложность тех задач, которые человек может выполнять», - объясняют разработчики.