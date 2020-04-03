Представители каких профессий не пострадают от кризиса

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3 апреля 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Согласно прогнозам, несколько миллионов человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса. Специалист Александр Сафронов перечислил профессии, которым не страшен никакой кризис.

«Первая профессия — „повелитель цифры“. Все история человечества связана с математикой. Наука и инженерия, статистика и программирование. Освоившим эту специальность дорога открыта во многих сферах деятельности», - уверен эксперт. По его словам, программисты – представители профессии будущего, а потому они будут востребованы всегда.

Также людям постоянно будут требоваться врачи и учителя, поскольку забота о здоровье и получение новых знаний необходимы человечеству. При этом пандемия COVID-19 показала популярность такой профессии как психолог. Сафронов отметил, что хороший специалист поможет выйти из любого кризиса, а потому на него всегда будет спрос.