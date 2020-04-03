Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Представители каких профессий не пострадают от кризиса

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Представители каких профессий не пострадают от кризиса
Фото: pixabay.com

Согласно прогнозам, несколько миллионов человек могут потерять работу из-за пандемии коронавируса. Специалист Александр Сафронов перечислил профессии, которым не страшен никакой кризис.

«Первая профессия — „повелитель цифры“. Все история человечества связана с математикой. Наука и инженерия, статистика и программирование. Освоившим эту специальность дорога открыта во многих сферах деятельности», - уверен эксперт. По его словам, программисты – представители профессии будущего, а потому они будут востребованы всегда.

Также людям постоянно будут требоваться врачи и учителя, поскольку забота о здоровье и получение новых знаний необходимы человечеству. При этом пандемия COVID-19 показала популярность такой профессии как психолог. Сафронов отметил, что хороший специалист поможет выйти из любого кризиса, а потому на него всегда будет спрос.

АБ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью