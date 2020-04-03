Клишас рассказал о пользе предоставления полномочий регионам в период пандемии

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3 апреля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Совета Федерации РФ

Комплекс мероприятий, предложенный президентом, позволит минимизировать негативные последствия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Предоставление соответствующих полномочий субъектам Федерации будет способствовать тому, что никакие чрезмерные ограничения, сложившейся в каждом конкретном регионе, вводиться не будут», – сказал сенатор, комментируя обращение главы государства к гражданам России.

Он также отметил, что «Россия последовательно реализует принцип социального государства».

«В столь непростой период, когда весь мир столкнулся с масштабной проблемой, социальная поддержка наиболее уязвимых общественных групп является категорически важной. Государство не отказывается и не может отказаться от исполнения своих социальных обязательств в таких обстоятельствах», – сказал Клишас.