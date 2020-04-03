Губернатор Кубани вошел в ТОП региональных инициатив по борьбе с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кто в экстренной ситуации смог взять на себя ответственность и не уйти в сторону? Уже на четвертый день после того как президент Путин ввел выходную неделю в связи с распространением коронавирусной инфекции, стало очевидным, кто всерьез принял на себя ответственность за свой регион, а кто остался в стороне и ждал дальнейших указаний от Роспотребнадзора. Такая «проверка на прочность» еще и реальный показатель политического веса каждого губернатора.

В опубликованном Федеральным Центром политической конъюнктуры России рейтинге региональных практик по борьбе с коронавирусом, Краснодарский край ставят в пример всем остальным регионам. Это первый регион, в котором губернатор объявил карантин.

Вениамин Кондратьев взял на себя большую ответственность, ведь нужно было донести до людей, что оставаться в самоизоляции это очень важный момент в борьбе с коронавирусом. Главное - предотвратить распространение инфекции, и первый шаг это самоизоляция.

Губернатор прекрасно понимал, как это отразиться на экономике, прежде всего малом бизнесе, составляющего львиную долю компаний и работодателей Краснодарского края. Закономерно люди будут недовольны потерей работы и доходов, самоизоляцией и нехваткой масок в аптеках, но другого выхода просто не было.