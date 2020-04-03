Розы и мимозы во время карантина. В Костроме из-за жены депутата цветочный бизнес стал первой необходимостью

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Костроме продажу цветов вывели из карантина, видимо розы и мимозы стали первой необходимостью. И все потому, что бизнесом владеет жена депутата.

Наравне с медикаментами и продуктами костромичам как воздух необходимы цветы. Ну а если серьезно, то бизнес не ушел на самоизоляцию, вероятно, не случайно, ведь владеет им жена депутата Госдумы Алексея Ситникова. По той же неслучайности сам Ситников когда-то возглавлял комбинат "Высоковский", который поставлял цветы на всю область.

Ну а остальным предпринимателям рекомендуется проявить гражданскую сознательность и прикрыть бизнес, потому что карантин, и безопасность людей важнее денег, сообщает канал «Readovka».