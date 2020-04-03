Главврач больницы в Коммунарке привел данные о пациентах с коронавирусом за сутки

Главный врач больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко сегодня утром привел данные о пациентах, в том числе с коронавирусной инфекцией COVID-19, за сутки. По данным главврача, в больнице находятся 165 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Семеро из них подключены к аппарат инскуственной вентиляции легких (ИВЛ).
43 человека вылечены и выписаны из больницы в Коммунарке.
Свой полный "отчет" Денис Проценко представил на странице в Facebook.
"Состоит на лечении 324.
Из них:
- с диагнозом пневмония - 254,
- COVID подтверждённых 165
- В ОРИТ 27 (на ИВЛ 7, из них 7 COVID).
За сутки поступило 46, выписано 43 (COVID 25)".
Вчера главврач Коммунарки показал фотографии медиков, спасающих людей от коронавируса.