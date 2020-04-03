Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Схема работы по коронавирусу: лёгкие пациенты дома, тяжёлые с ОРВИ или с пневмонией госпитализируются

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Схема работы по коронавирусу: лёгкие пациенты дома, тяжёлые с ОРВИ или с пневмонией госпитализируются

Медики рассказали, как в идеале строится работа борьбы с короновирусом: лёгкие пациенты дома, тяжёлые с ОРВИ или с пневмонией, если нет данных по коронавирусу - госпитализируются в ГКБ с отделениями тяжёлых респираторных инфекций.

Там им делается КТ при подозрении на пневмонию и берутся мазки 1-2 раза. Если на этапе приёмного отделения по КТ признаки COVID-19 и типичной пневмонии не явные, то пациента изолируют и ждут результатов мазков. При подтверждении его должны перевести в инфекционный стационар, при наличии мест.

Основная проблема: хирургические и урологические отделения, куда может попасть пациент с болями в животе, которые характерны для короновируса. Хирургам и урологам защитную одежду не выдают. А диагностика может запаздывать в силу перегруженности стационаров, сообщает проект "Сканер".

БИ

Общество

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Третий российский губернатор подал заявление об отставке. На сей раз смена главы ждет Камчатку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. "Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - сообщил чиновник

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью