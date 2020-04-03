Схема работы по коронавирусу: лёгкие пациенты дома, тяжёлые с ОРВИ или с пневмонией госпитализируются

Аргументы Недели → Общество 13+

3 апреля 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

Медики рассказали, как в идеале строится работа борьбы с короновирусом: лёгкие пациенты дома, тяжёлые с ОРВИ или с пневмонией, если нет данных по коронавирусу - госпитализируются в ГКБ с отделениями тяжёлых респираторных инфекций.

Там им делается КТ при подозрении на пневмонию и берутся мазки 1-2 раза. Если на этапе приёмного отделения по КТ признаки COVID-19 и типичной пневмонии не явные, то пациента изолируют и ждут результатов мазков. При подтверждении его должны перевести в инфекционный стационар, при наличии мест.

Основная проблема: хирургические и урологические отделения, куда может попасть пациент с болями в животе, которые характерны для короновируса. Хирургам и урологам защитную одежду не выдают. А диагностика может запаздывать в силу перегруженности стационаров, сообщает проект "Сканер".