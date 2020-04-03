Симоньян: «Мы увидим немыслимое по меркам современного гуманизма»

Маргарита Симоньян предположила, что пандемия коронавируса COVID-19 может в скором времени заставить одну из стран перейти немыслимую с точки зрения гуманизма черту.
Журналист напомнила, что уже сейчас в некоторых странах от коронавируса не лечат людей старше 80 лет, обуславливая это нехваткой персонала и отсутствием мест в больницах. Пожилым дают морфин, чтобы облегчить их страдания.
«Совсем скоро мест и рук не останется и для тех, кто моложе. И вот тогда мы увидим немыслимое по меркам современного гуманизма: какая-нибудь страна первой решит не лечить нарушивших карантин», - предположила Симоньян.