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Симоньян: «Мы увидим немыслимое по меркам современного гуманизма»

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Симоньян: «Мы увидим немыслимое по меркам современного гуманизма»
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Маргарита Симоньян предположила, что пандемия коронавируса COVID-19 может в скором времени заставить одну из стран перейти немыслимую с точки зрения гуманизма черту.

Журналист напомнила, что уже сейчас в некоторых странах от коронавируса не лечат людей старше 80 лет, обуславливая это нехваткой персонала и отсутствием мест в больницах. Пожилым дают морфин, чтобы облегчить их страдания.

«Совсем скоро мест и рук не останется и для тех, кто моложе. И вот тогда мы увидим немыслимое по меркам современного гуманизма: какая-нибудь страна первой решит не лечить нарушивших карантин», - предположила Симоньян.

АБ

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