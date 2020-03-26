Симоньян призналась, что потеряла ребенка

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26 марта 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Маргарита Симоньян сообщила поклонникам печальную новость. Беременная в четвертый раз журналистка призналась, что потеряла ребенка. Об этом она лично рассказала в соцсети.

Ранее Симоньян призналась, что очередная беременность стала для нее самым настоящим сюрпризом, поскольку она совсем недавно стала мамой в третий раз. «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», - написала журналистка. Она не стала комментировать, по какой причине случился выкидыш, однако поклонники предполагают, что организм женщины попросту не успел восстановиться после третьих родов. Подписчики в комментариях пожелали Симоньян «пройти через это испытание» ради ее троих детей.