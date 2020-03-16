Маргарита Симоньян сообщила, что скоро станет матерью в четвертый раз

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила своим поклонникам радостную новость. Многодетная мать утром в понедельник призналась, что вновь ждет ребенка и скоро станет мамой в четвертый раз.
Маргарита написала: "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна". Она уточнила, что забеременела через четыре месяца после родов и сочла данное событие "благословением", хотя и понимает, что это произошло слишком быстро.
Напомним, Симоньян стала мамой в третий раз 19 октября прошлого года. У нее родилась дочка, которую было решено назвать Маро.
Посмотреть эту публикацию в Instagram