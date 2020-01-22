"У меня нет сердца". Зачем Маргариту Симоньян госпитализировали в институт имени Склифосовского?

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22 января 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

Маргариту Симоньян госпитализировали в институт имени Склифосовского. СМИ сообщили, что у главреда RT проблемы с сердцем, сама Марго отшутилась, что таких проблем у неё не может быть, потому что сердца у неё нет.

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников сми о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", - написала Маргарита в своем telegram-канале.

Есть ли сердце у госпожи Симоньян сказать трудно, но ее действительно госпитализировали, правда по другой причине. У Маргариты проблемы с легкими — в скорой у неё диагностировали спонтанный пневмоторакс. Это когда вокруг легких резко скапливается воздух. Обычно больной испытывает резкую боль в груди, поэтому пневмоторакс реально спутать с проблемами с сердцем. Маргарита сейчас в реанимации для экстренных больных, врачи решают как проводить лечение — возможно, понадобится операция, сообщает канал "Baza".