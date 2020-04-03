Психолог считает, что рукопожатия могут уйти в прошлое

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3 апреля 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Американский психолог Джеймс Шепперд предположил, что после окончания пандемии коронавируса рукопожатия останутся в прошлом. Он рассказал, что может прийти на замену привычному приветствию.

«Рукопожатия это западная норма. В восточных культурах чаще можно увидеть поклоны. Поклоны сегодня выглядят очень здраво. Через некоторое время прикосновения кулаками могут заменить рукопожатия как норму. А если общественные лидеры начнут тренд, то поклоны могут стать нормой на Западе», - считает специалист.

Он добавил, что его лечащий врач перестал использовать рукопожатия в качестве приветствия задолго до появления коронавируса. Шепперд добавил, что теперь он и сам не станет спешить здороваться с кем-то за руку.

Также специалист предположил, что в дальнейшем могут измениться и понятия о социальной дистанции, которая увеличится.