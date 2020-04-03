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«Я смог пройти через это, сможете и вы», британский актер, снявшийся в фильмах о "Мстителях", сообщил, что вылечился от CоVid19

, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

«Я смог пройти через это, сможете и вы», британский актер, снявшийся в фильмах о

Британский актер Идрис Эльба, известный по фильмам «28 недель спустя», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», «Тор», «Мстители», и его супруга Сабрина, у которых ранее обнаружили коронавирус, вылечились.

Как ни странно, но им удалось петрежить двухнедельный карантин без симптомов, а между тем сам Идрис находится в группе риска - он астматик.

"Мы стараемся оставаться оптимистами. Надеюсь, что и вы тоже стремитесь не волноваться слишком сильно и не паниковать. Я думал, что мне будет очень плохо, потому что я астматик, но смог пройти через это, а значит, сможете и вы", - отметил актер.

БИ

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