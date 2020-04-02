Южноуральцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получат помощь

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2 апреля 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер записал видеообращение к южноуральцам.

«Земляки! Пик эпидемии еще не пройден, поэтому президент продлил нерабочие дни до 30 апреля. Этот срок может быть сокращен, но это зависит только от нас с вами, — сказал Алексей Текслер. — Друзья, это трудное время, но я хочу, чтобы вы были уверены: мы пройдем эту ситуацию вместе, рука об руку. Мы поддержим наших бабушек и дедушек, поддержим мам, воспитывающих детей в одиночку, поддержим тех, кто в силу обстоятельств оказался трудной жизненной ситуации, без работы, без гарантированного дохода». Такое видеообращение глава региона записал 2 апреля вечером и выложил его у себя в Instagram.

Алексей Текслер еще раз призвал всех соблюдать режим самоизоляции и заботиться о ближних. «Мы справимся с коронавирусом, а затем и с его последствиями», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области болеет коронавирусом 21 человек, у двоих заболевание проходит в средней форме тяжести и диагностирована пневмония. Молодой мужчина из Миасса вылечился от коронавируса, его выписали из больницы.

Все южноуральцы, у которых возникают вопросы, связанные с коронавирусом могут позвонить на бесплатную горячую линию 8-800-201-41-88, предприниматели — 8-800-201-41-88. Ответы на главные вопросы о самоизоляции можно прочесть на сайте правительства Челябинской области.