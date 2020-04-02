Ученые: у женщин, кормящих грудью, гораздо больше шансов не набрать лишний вес

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Какая женщина не хочет после родов сохранить изящную фигуру? Американские ученые утверждают: нет ничего проще! Для этого надо как можно дольше кормить ребенка грудью.

К такому выводу пришли сотрудники университетов Питтсбурга и Мичигана, обобщив результаты 15-летнего исследования. В течение этого срока они наблюдали за здоровьем молодых матерей. Внимание экспертов привлек тот факт, что на состояние женщин во многом влияет срок грудного вскармливания. Как оказалось, это напрямую связано с объемом талии: у женщин, кормивших ребенка грудью больше полугода, этот параметр был на несколько сантиметров меньше, чем у тех, которые кормили меньше шести месяцев или не кормили вовсе.

«Кормящие мамы имеют гораздо больше шансов не растолстеть после родов, сохранив фигуру, которая была до этого, - утверждает один из исследователей, доктор Питер Сандерс. - Этот эффект не кратковременный, он длится до десяти последующих лет, в течение которых большинство женщин не имеют проблем с лишним весом. Причем у них сохраняется не только изящная талия, но и размер груди, что делает фигуру женственной и сексапильной. У тех же, кто по каким-то причинам отказался от кормления грудью, гораздо чаще возникает характерная проблема послеродового набора веса. Жир откладывается на талии, животе, бедрах и ягодицах, тогда как грудь, после кратковременного увеличения в лактационный период, довольно быстро уменьшается и обвисает».

По мнению специалистов, эффект сохранения фигуры достигается за счет энергозатрат: на производство грудного молока женский организм затрачивает в среднем 500 калорий в день, что способствует сжиганию лишнего жира.