Эксперт назвал идею введения биологических паспортов «массовым психозом»

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2 апреля 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин оценил возможность введения биологических паспортов для посещения заграничных стран.

Ранее в исследовании Deutsche Bank говорилось, что после пандемии коронавируса другие страны станут «неохотно» впускать туристов без доказательства, что те не являются носителями вируса.

«У меня ощущение, что мы имеем дело с каким-то массовым психозом, когда все взбудоражены непредсказуемыми последствиями пандемии и пытаются как-то реагировать, чтобы, прежде всего, успокоить людей и не обострить панику – и в социальной жизни, и в экономике. Поэтому и появляются всевозможные идеи», - высказал эксперт радио Sputnik.

Тарусин отметил, что такие паспорта можно ввести, но это будет «абсурдно и бессмысленно». По его словам, сегодня человек может быть здоров, а завтра стать переносчиком инфекции. Эксперт считает, что такие идеи – последствия всеобщей паники на Западе.

«Люди обеспокоены, и власти вынуждены купировать панические настроения», - заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «некоторые» сильные страны используют ситуацию с распространением коронавируса в своих целях.