Лукашенко считает, что сильные страны будут использовать «мировой кризис» после пандемии в своих целях: «Где наше место»

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2 апреля 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Лукашенко

Фото:Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «некоторые» сильные страны используют ситуацию с распространением коронавируса в своих целях. По его словам, такие страны, как Россия и Китай выстоят, а что будет с остальными после пандемии неизвестно.

«Где окажемся мы со своим рублем, понятно. Более того: кто получит эти триллионы, у кого они останутся? Не получится ли, что богатые станут богаче, а бедные - беднее? Получится. Нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть. Нельзя сказать, что даже в России они огромные. Это для России ничто - сидя, на год не хватит. Точно так и у нас», - высказал политик.

Лукашенко отметил, что страны могут переделить друг друга и без войны, потому что после пандемии «мир станет другим», и каждый задастся вопросом, где его место, даже богатые ресурсами страны. Он напомним, что ООН предложили напечатать деньги в размере 10% мирового ВВП для борьбы с коронавирусом, чтобы дать всем «понемножку», но на своих условиях.

«Но где будет наше место в этом мире? Вот для меня главный вопрос. Не коронапсихоз, не инфопандемия. Это есть, но месяц-два - и пройдет. Останется вопрос, где наше место», - добавил Лукашенко, отметив, что не готов останавливать производство в стране, как другие государства.