«Время остановиться»: Филипп Киркоров поделился мнением о продлении каникул

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2 апреля 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: Филипп Киркоров, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский поп-король Филипп Киркоров поделился мнением о продлении каникул до 30 апреля в связи с распространением коронавируса. Он считает, что самое время остановиться, задуматься и провести переоценку.

Филипп Киркоров уверен, что изоляция – это необходимая мера, чтобы остановить распространение болезни и вразумить тех, кто не понимают всей опасности заражения. "Лично мне, как артисту, который в течении более тридцати лет живет в жестком режиме работы (репетиции, выступления, съемки), достаточно сложно остановиться, но я нахожу в режиме самоизоляции плюсы. Это время побыть со своей семьей, пообщаться с детьми, посмотреть друг другу в глаза! Это время остановиться, задуматься, произвести некую переоценку, что важно в жизни! Конечно, остановиться непросто,но, если эти меры необходимы для всех нас – их нужно не просто поддерживать словами, но и делом! Я считаю их серьезными, и как ответственный гражданин своей страны, я здесь в России, со своей семьей, мы на самоизоляции! И я хочу пожелать всем терпения, мудрости ,понимания и, конечно же здоровья!", – заявил поп-король.

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории России зарегистрировали 771 новый случай заражения коронавирусом. На данный момент в стране выявлены 3 548 заболевших. Еще 215 514 человек находятся под наблюдением.