Леонид Рошаль и Николай Валуев прокомментировали продление выходных до 30 апреля

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Известный российский врач Леонид Рошаль и депутат Госдумы, в прошлом боксер-профессионал Николай Валуев прокомментировали решение Владимира Путина продлить выходные до конца апреля. Они рассказали «Аргументам недели», что считают эту меру полностью оправданной.

Леонид Рошаль отметил, что мера эта крайне необходимая: «Только дурак не поддержит продление режима самоизоляции. Это лучше, чем ничего!». Ранее известный российский врач отметил, что в ближайшие несколько месяцев ситуация может улучшиться. «Так, в хорошем варианте, два-три месяца – и должно уменьшаться. Я говорю как по опыту других пандемий, более серьезных даже, чем этот коронавирус».

Николай Валуев отметил, что такое решение было принято в связи с сохранением динамики роста заболеваемости: «Об этом нам в ГД говорят врачи, специалисты, СМИ. Я со своей стороны хочу пожелать нашим гражданам набраться сил и терпения! Именно терпения, так как такое длительное нахождение в замкнутом пространстве вызывает естественное психологическое потрясение. Я призываю вас проявить такт друг к другу, найти в себе силы сделать те дела, до которых не доходили руки, проявить изобретательность и найти себе занятие, которое отвлечёт вас от тягостных мыслей. Я хочу пожелать всем здоровья и понимания всех тех мер, которые предпринимаются руководством нашей страны для удержания ситуации с распространением коронавируса под контролем. Соблюдать режим самоизоляции – это значит помогать своей стране!»

Согласно последним данным, за минувшие сутки на территории России зарегистрировали 771 новый случай заражения коронавирусом. На данный момент в стране выявлены 3 548 заболевших. Еще 215 514 человек находятся под наблюдением.