Молодые депутаты края призывают поддержать врачей

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Молодые депутаты Кубани, а также их наставники и помощники подключились к мероприятиям по контролю за соблюдением карантина и недопущению распространения коронавируса.

Так, 2 апреля председатель комитета СМД по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Владимир Стародубцев и его заместитель Александр Чертков вошли в состав отрядов за соблюдением карантина на улицах Туапсе.

- Дежурные группы патрулируют в городе по разным маршрутам, убеждают людей, которых встречают, в необходимости вернуться домой, покинуть улицы, проверяют наличие спецпропусков, предупреждают об ответственности за нарушение режима карантина, - рассказал молодой парламентарий Владимир Стародубцев.

Члены Совета молодых депутатов при городской Думе Краснодара поддержали акцию #СпасибоВрачам, запущенную депутатом Мособлдумы от «Единой России», олимпийским чемпионом Александром Легковым. Эта акция организована в поддержку российских медработников, которые борются с пандемией.

- Сегодня на плечи врачей легла колоссальная нагрузка. И обычное спасибо может стать хорошей поддержкой для людей в белых халатах, которые в нынешней непростой ситуации, каждый день приходят на помощь, - считает Мария Царевская.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам.

- Давайте поддержим флешмоб, выразив нашу благодарность и признательность героям 2020 года! И главное останемся дома. В силах каждого из нас предотвратить дальнейшее развитие пандемии, - призвал своих подписчиков в соцсетях парламентарий Андрей Анашкин.