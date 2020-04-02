Певец Геннадий Селезнев: С Божией помощью выстоим

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2 апреля 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Руководитель группы «Рождество» Геннадий Селезнев, фото соцсети

Когда группа «Рождество» и ее бессменный руководитель Геннадий Селезнев создавали песню «Ты знаешь, так хочется жить», то, наверняка, не знали, что она станет своеобразным символом для Китая в победе над коронавирусом. Но она стала!

Да, в Китае сделали клип на русскую песню группы «Рождество»! «Ты знаешь, так хочется жить». Эта композиция стала символом победы над изматывающим людей вирусом. Символом борьбы людей и их памятью перед теми, кто не смог, но боролся.

Я хорошо знакома с Геннадием Селезневым и очень уважаю, люблю его, как артиста и человека. Разумеется, как только услышала и увидела этот клип, то сразу же позвонила Геннадию. Специально для «Аргументов Недели» комментарии артиста.

«Да, я видел этот клип. Видимо, через душу людей прошла песня. Она и через мою душу прошла. Когда она создавалась, то период был у меня сложный. Я потерял близких людей. Потерял маму. Она ушла от онкологии. Я возил ее на разные процедуры и видел, как она надеется, как хочет жить. Увы, мамочки уже нет. А песня осталась. Если она смогла помочь людям, то я просто рад! Рад, что она затронула души людей. В такой сложный период. Видимо, нас испытывают на «прочность» и веру. Мы выстоим! Как всегда! С Божией помощью! Раз Господь дал испытание, то нужно его пройти. Пройдем! Я уверен!»