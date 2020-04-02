«Росводоканал Краснодар» поддержал акцию «Мы работаем для вас, оставайтесь дома!»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Коллектив «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») принял участие в акции «Мы работаем для вас, оставайтесь дома!». В период, когда горожане не могут покинуть места проживания, работники предприятия в круглосуточном режиме обеспечивают надежное функционирование водопроводно-канализационных систем города.

Специалисты компании оперативно ликвидируют засоры на сетях водоотведения, выполняют необходимые работы по восстановлению водоснабжения. На особом контроле качество водопроводной воды, исследования которой ведутся круглосуточно.

Заботясь о здоровье горожан, водоканал организовал удаленное обслуживание своих клиентов. Абоненты могут получить ответы на вопросы без очного посещения офиса - через личные кабинеты, позвонив на выделенные телефоны или направив письмо на электронную почту. Как воспользоваться онлайн-сервисами, можно узнать на сайте компании www.krasnodarvodokanal.ru.

«Главная наша задача – обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Для этого утверждены графики круглосуточных дежурств. Ремонтные бригады укомплектованы спецтехникой и всеми необходимыми материалами. Призываю и прошу всех жителей Краснодара проявить сознательность. Берегите себя и своих близких - оставайтесь дома. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы в ваших домах всегда была чистая вода».

«Краснодар Водоканал» напоминает, что своевременная оплата за оказанные услуги – залог нормального функционирования предприятия жизнеобеспечения столицы Кубани.