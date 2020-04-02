Налог на благотворительность. Таможня не пропускает маски, защитные халаты и перчатки, которые бизнесмен закупил на свои деньги

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2 апреля 2020, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

На Урале таможня не пропускает медицинские маски, защитные халаты, перчатки и очки, которые местный бизнесмен закупил на миллион долларов. Он собирался безвозмездно отправить их в медицинские учреждения, но от него требуют заплатить 30% налога за гуманитарную помощь.

Изначально рейс из Китая был запланирован на 9 апреля, но Уральская таможня затребовала уплатить 30% от стоимости жизненно необходимых медицинских товаров. Уже четыре дня в Китае происходит закупка дефицита – почти 19 тонн жизненно необходимого для России груза. Все это руководитель РМК Игорь Алтушкин безвозмездно приобрел для Свердловской области и соседних регионов. Один из перевозчиков даже выделил для перевозки медицинского товара в Россию самолет ИЛ-72. Препятствия учинила лишь местная таможня, предлагающая оплатить НДС и таможенную пошлину на сумму 300 тысяч долларов. Для сравнения сама организация рейса обошлась благотворителю в 370 тысяч долларов, сообщает u74.ru.