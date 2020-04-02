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Мировая экономика уходит в рецессию

, 17:04 [ «Аргументы Недели», ]

Мировая экономика уходит в рецессию
Рецессия неизбежна, фото: соцсети

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) снизило прогноз роста мировой экономики более чем в восемь раз. Если ранее ожидалось, что по итогам года глобальный ВВП увеличится на 3,3%, то теперь ожидается, что он составит всего 0,4%.

 В Международном валютном фонде (МВФ) признали, что мировая экономика уже вошла в рецессию.

 «Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году», – сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.

 По ее прогнозам, пандемия коронавируса приведет к спаду мирового объема производства в нынешнем году, но ситуация в глобальной экономике может улучшиться в 2021 году. По словам главы МВФ, это станет возможным, если миру «удастся справиться с вирусом и предотвратить проблемы с ликвидностью».

 «Учитывая возросшие с последнего экономического кризиса долги домохозяйств, которые сегодня достигают уже 60% ВВП, сделать это будет сложно», – сомневаются в Институте международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

 Эксперт аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова считает, что платежеспособность и потребительская активность будут восстанавливаться очень долго.

 «Даже если производство выйдет на прежние уровни, то продавать продукцию будет практически некому: люди «проедают» все, что могут заработать, сидя дома», – подчеркивает аналитик, полагая, что долговые обязательства останутся высокими на протяжении нескольких лет.

 В России кризис ужесточается низкими ценами на нефть, в результате чего, как признало правительство, бюджет станет дефицитным уже по итогам текущего года. Спрос поддержать правительству нечем. В отличие от некоторых других стран прямой поддержки населению в стране не оказывается.

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