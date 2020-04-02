Из-за коронавируса скончался комик Эдди Лардж

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2 апреля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Стало известно, что шотландский комик Эдди Лардж (Эдвард Макгиннис) умер от инфекции, вызываемой новым коронавирусом. Известно, что мужчина заразился в больнице, куда он поступил с сердечной недостаточностью. Ему было 78 лет.

«С большим прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром», - написал сын ушедшего из жизни комика на своей странице в соцсети.

Уроженец Глазго Эдди Лардж прославился благодаря участию в комедийном дуэте Little and Large, который был образован в 1971 году совместно с английским коллегой.

Ранее в Финляндии зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, два человека умерли.