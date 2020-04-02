Политик Олег Буров: Из сложной ситуации мы должны выходить вместе

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-мэр Риги Олег Буров, фото соцсети

Что происходит в политической жизни Латвии, когда в стране ЧП? Как коронавирус ударит по финансам латвийцев? Будут ли в этом сложном году перевыборы в Рижскую думу? Специально для «Аргументов Недели» эксклюзивное интервью с политиком, экс-мэром Олегом Буровым.

-Олег, жизнь Латвии замерла. Коронавирус, однако. Получается, что и выборы в Рижскую думу откладываются… Есть информация о том, когда же они состоятся?

-Ситуация в стране, увы, не особо простая. Да, коронавирус, однако. Но хорошо, что в Латвии ситуация с вирусом не настолько страшна, как в Литве и Эстонии. Мы более дисциплинированные, государство принимает решения на опережение, с учетом печального опыта других стран. Что касается политической жизни страны, то она, как вы правильно заметили, замерла. О какой активной политике может идти речь? Сегодня на повестке дня одна тема – коронавирус! И уже начинает «всплывать» экономический вопрос! То, что люди теряют работу – факт. То, что находясь в изоляции начинают, простите, дуреть – факт. Представьте себе, обычная двухкомнатная квартира и семья, допустим, с родителями… И тесное общение каждую секунду. Нет личного пространства! Серьезный удар по психике.

-Увы, с этим пока ничего невозможно поделать!

-Вот и ответ на ваш вопрос о политической жизни. Сейчас люди думают, как пережить данную ситуацию. Есть предположение, что ЧП могут продлить на несколько месяцев. Вот тогда реально сложно психологически будет! Уже сейчас, извините, презервативы заканчиваются в аптеках, а что будет дальше – сложно предположить. Ситуация сложная, но это наша реальная ситуация! И из нее мы должны выходить вместе.

-Олег, я все о перевыборах беспокоюсь…

-Конечно, выборы в Рижскую думу откладываются. У меня есть информация, что они могут состояться или в сентябре (приблизительно 5), или в следующем году. Но меня волнует другое – отсутствие бюджета! Да, бюджет еще не принят. Все повисло в воздухе. А сложной экономической ситуации, которая назревает, увы, совсем нехорошо.

-У вас есть мысли? Как помочь латвийцам пережить сложное время?

-Следует не тянуть с принятием бюджета города. И, конечно, нужно подумать о самой уязвимой части населения – пенсионерах. Сегодня отменили все льготы на транспорт для школьников и пенсионерах. Я понимаю, что школьники занимаются дистанционно и им не нужно каждый день ездить в школу, на дополнительные занятия и т.д. Но с пенсионерами ситуация иная: например, поездка в аптеку, в магазин, в банк за пенсией. Это же просто жизненно важно! Поверьте, не у каждого пенсионера в зоне доступности есть аптека, магазин или банк. Многие пункты общественного питания, увы, закрыты! Филиалы банков тоже. Пожилые люди вынуждены садиться в транспорт и ехать туда, где все открыто. А это, разумеется, деньги. И то, что сняли льготы в общественном транспорте для пенсионеров – в корне неправильно!

-А как решить данную ситуацию?

-Можно же было ввести систему «окон». Объясню! Например, с 10 утра до 13 дня установить бесплатный проезд для пенсионеров. Оповестить об этом в СМИ, по ТВ. Понятно, что большинство пенсионеров не очень разбираются в нюансах интернета, но общедоступный канал информации вполне подойдет. Об этом должно было подумать рижское самоуправление. По-человечески подойти к пожилым людям. Возможно, что будет введена такая услуга, как «пенсия на дом». Насколько я знаю, в некоторых почтовых отделениях столицы разрабатывается такая позиция. И правильно.

-Олег, в СМИ постоянно появляется информация, что в столь сложный период многие организации, например, «Ригас Уденс» (вода), «Ригас Силтумс» (отопление), «Ригас Наму Парвалдниекс» (домоуправление) «пошли навстречу» населению – не взимают проценты за просрочку неоплаченных счетов. Но, как это обстоит на деле?

-Хороший вопрос. Например, «Ригас Уденс» (вода) уже не взимают проценты за просрочку. С «Ригас Силтумс» идентичная ситуация. Понятно, что в скором времени (уже с апреля) тарифы на отопление уменьшатся. А вот с домоуправлением… проблемы! Нет никаких послаблений! Нет! Проценты за просрочку платежей, как были, так и остались. Я этого не понимаю! Данная организация работала с прибылью. И почему они тянут – не совсем понятно! В данной ситуации следует не только «ликвидировать» проценты, но и снизить плату за услуги. Я не говорю, что такая позиция должна быть «пожизненной», но в данной сложной ситуации просто необходима!

-Олег, нет секрета, что многие предприниматели потеряют свой бизнес. Есть ли шанс еще что-то спасти?

-Очень сложная ситуация. Страшно, что люди останутся без работы, и без доходов. Поймите, что за каждым предпринимателем стоят люди. У каждого есть семьи, дети, родители. Я понимаю, что многие предприятие могут перестать функционировать. Что можно сделать? Например, снизить пока арендную плату. Так мы сумеем удержаться «на плаву». Дать людям работу!

-В нынешней ситуации? Фантастика!

- Ничего подобного! Например, строительная сфера. В школах нет занятий. Они проходят дистанционно. Почему же нельзя уже начать ремонт школ? Посмотрите, сколько строителей вернулось в Латвию. Они без работы. Даже пособие получить не могут – работали за пределами Латвии. Но кто сказал, что они плохие специалисты? Очень много профессионалов приехало! Они с удовольствием принялись бы за работу. Об этом стоит обязательно подумать самоуправлению Риги. Обязательно.

-Хорошо. Олег, а что вы, как политик, лично сделали для латвийцев. Реальные действия? Как политик, как влиятельный человек, как гражданин.

-Сделал. Я понимаю, как сложно сейчас пенсионерам. У меня пожилая мама. Мы с супругой, детьми развозим продукты тем, кто в них нуждается. Я не думаю, что следует об этом говорить. Я считаю, что это нужно просто делать. Без огласки. Я хочу акцентировать внимание всех политиков на пенсионерах, на малоимущих, на тех, кто сейчас практически выживает! Вы никогда не замечали, что многие пожилые люди категорически не попросят помощь? Почему? Просто стыдно! Они готовы, простите, голодом сидеть, но оплатить все коммунальные услуги. А в данной ситуации им вдвойне сложнее. И мы должны подумать о них. Как? Например, мы обратились в церкви. Да! Я лично разговаривал с главой католической церковью, православной, лютеранской, баптистами о том, чтобы помочь продуктами тем, кому они нужны. Чтобы можно было привести продукты, лекарства тем, кто стесняется попросить помощи. Самим узнать и предложить. И тут нам в помощь «Красный Крест». В любые времена эта организация была «на передовой». Нельзя забывать и пенсионеров-ветеранов. Я понимаю, что они получают пенсии из России, но живут они в Латвии. Да, мы связались уже со всеми организациями и делаем то, что должны. Главное – делать то, что должно! И не думать о, простите, выгоде. И не говорить в пустоту. Это мой призыв ко многим политикам! Сейчас уже не столь важно, что и кто думал раньше, в какой партии находится… Стоит отложить все политические споры, амбиции. Чрезвычайная ситуация в стране. И мы ее должны победить вместе.

Продолжение следует…