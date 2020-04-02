Очередную схему придумали «коронавирусные» мошенники на Кубани

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2 апреля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Все больше появляется мошеннических схем с появление коронавирусной инфекции на Кубани. Оперативный штаб Кубани рассказал о таких действиях преступников в период пандемии.

- Неизвестные звонят в организации, представляются представителем Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Краснодарском крае и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом, - рассказывают детали преступной схемы в ведомстве.

В оперативном штабе сообщили, что ни каких буклетов, листовок и прочей полиграфии по коронавирусной инфекции для платного приобретения не изготавливалось. За необходимой информацией можно обращаться на горячую линию или сайты органов власти.

Пресс-служба администрации Кубани рекомендует обращаться в территориальные органы МВД, если поступит такой звонок.

-По данным фактам будет проводиться проверка. Если вы стали жертвой или свидетелем мошенничества, звоните в полицию по телефону «02» (с мобильного – 102), - сообщили в краевом пресс-центре.