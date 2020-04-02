Что изменилось в порядке прохождения техосмотра автомобилей в России

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Отныне раз в два года процедуру должны проходить легковые автомобили от четырех до 10 лет, ежегодно – автомобили старше 10 лет, полностью от прохождения процедуры освобождаются автомобили младше четырех лет.

Между тем, в законе прописаны и правила для автомобилей, которым предстоит проходить техосмотр каждые полгода.

К таким автотранспортным средствам отнесены такси старше пяти лет, учебные автосредства, с года выпуска в обращение которых прошло более пяти лет, а также специализированные транспортные средства и прицепы, предназначенные для перевозок опасных грузов.

Раз в год техосмотр проходят личные автомобили старше 10 лет, такси моложе пяти лет, прицепы и полуприцепы старше 10 лет, автобусы, оборудованные для перевозок грузовики, грузовики грузоподъемностью более 3,5 тонн, а также учебные автосредства, с года выпуска в обращение которых прошло не более чем пять лет.

Раз в два года ТО будут проходить личные автомобили возрастом от четырех до 10 лет, грузовики грузоподъемностью до 3,5 тонн и мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы от четырех до 10 лет.

От прохождения процедуры техосмотра теперь освобождаются личные автомобили младше четырех лет.

Ранее в ФАР высказались о возможном введении новой системы техосмотра.