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Аргументы Недели Общество 13+

Смехотерапия: смешные картинки про коронавирус

, 14:13 [ «Аргументы Недели», ]

Смехотерапия: смешные картинки про коронавирус
Фото: DailyStorm

Коронавирус поднял не только волну паники, но и волну шуток. Пользователи сети делятся смешными картинками, чтобы хоть как-то поднять настроение людям в этот непростой период. «Аргументы недели» выбрали самые забавные из них.

В мире

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

«Россия-24» поведала об организации сотрудниками СБУ «сафари» на ополченцев ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины организовывают для состоятельных клиентов «сафари» на ополченцев самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили в отечественном телевизионном эфире.

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