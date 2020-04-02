Смехотерапия: смешные картинки про коронавирус

Аргументы Недели → Общество 13+

2 апреля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фото: DailyStorm

Коронавирус поднял не только волну паники, но и волну шуток. Пользователи сети делятся смешными картинками, чтобы хоть как-то поднять настроение людям в этот непростой период. «Аргументы недели» выбрали самые забавные из них.