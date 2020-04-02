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Глава Прикамья раскритиковал подчиненных за сокрытие информации по коронавирусу

, 14:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Глава Прикамья раскритиковал подчиненных за сокрытие информации по коронавирусу
Фото: сайт ФАС РФ

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин раскритиковал работу подчиненных. Они скрывали информацию о заражении коронавирусом скончавшейся журналистки Анастасии Петровой.

Об этом Махонин заявил во время заседания регионального оперативного штаба.

«Недопустимо скрывать от общества информацию. Мы не должны врать людям», – заявил врио губернатора.

Сейчас региональному министерству соцразвития поручено связаться с родственниками Петровой и оказать им всю необходимую помощь.

Местные СМИ привели переписку Петровой в соцсетях, где она 28 марта признается, что второй тест на коронавирус оказался положительным, однако краевой Минздрав официально подтвердил коронавирус у Петровой 2 апреля.

По данным оперативного штаба, в Прикамье на подтверждено 14 фактов заражения коронавирусом.

ДВа

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