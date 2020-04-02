Запущена система учета заболевших коронавирусом и лиц с ними контактировавших

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2 апреля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RNS

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Министерство здравоохранения РФ запустило информационную систему учета граждан у подтвержденной у них коронавирусной инфекцией, контактировавших с ними лиц и больных пневмонией. Система учета информации о заболевших людях и их контактах запущена в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В Минздраве подтвердили, что система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших», — говорится в сообщении.

Информация в систему будет поступать от больниц, территориальных органов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Минкомсвязи и Минтранса. На федеральном уровне информация о пациентах будет обезличена. В регионах власти будут видеть информацию по больницам для принятия оперативных решений.

По сведениям оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России - 3548 человек. 235 пациентов вылечены и выписаны. 30 человек умерли.